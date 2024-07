Italia-Tonga Test Match rugby 2024 | dove vederla in tv orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Secondo appuntamento estivo per l’Italquesta settimana, con gli azzurri che dopo il ko con Samoa sfideranno lea Nuku’Alofa. Si tratta del secondo dei treche vedranno gli azzurri impegnati in Estremo Oriente, con l’che dopo le Samoa eaffronteranno il Giappone. La partita di Apia ha lasciato l’amaro in bocca a Quesada e ai suoi giocatori, con l’che ha saputo toccare il +10 a inizio ripresa, ma poi si è spenta, e con troppi errori in touche, occasioni perse e una difesa che ha concesso troppo si è vista rimontare e superare da una squadra che, come ha detto il ct argentino, si poteva eva battere anche giocando male. Con leci si aspetta una partita molto simile dal punto di vista degli avversari.