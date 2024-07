Incendio al Beccaria | trasferiti alcuni giovani detenuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Milano, 8 luglio 2024 - Ancora tensione al carcere. Secondo le prime informazioni, attorno alle 22 di domenica 7 luglio,hanno dato alle fiamme effetti personali presenti nelle celle, generando unche è stato domato nel giro di pochi minuti dagli agenti della polizia penitenziaria. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, il rogo era praticamente spento. Ispostati Il precedente L’inchiesta I rinforzi Ispostati Le fiamme e soprattutto il fumo che si è sprigionato hanno però avuto come effetto immediato il trasferimento deissimi reclusi della seconda ala in un altro settore. In via dei Calchi Taeggi sono arrivati anche gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura e una camionetta del Reparto mobile, che sono rimasti davanti agli ingressi dell'istituto minorile fino alle 23.