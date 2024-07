Il futurismo caffeina d’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) La storia del movimento futurista, dal manifesto del 1909 di Filippo Tommaso Marinetti in poi. È questo il tema del documentario, le cui riprese sono appena iniziate. Si tratta di una pellicola ideata e diretta da Giordano Bruno Guerri, che ne ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Massimiliano Orfei. "L’intelligenza artificiale, la mappatura del genoma, la scoperta del bosone di Higgs Immaginiamo per un attimo un gruppo di giovani artisti che oggi riuscisse a intuire gli incredibili cambiamenti che tutto questo porterà nei prossimi decenni – racconta Giordano Bruno Guerri – Ebbene, questo è esattamente ciò che successe nei primi anni del Novecento, quando esplose improvviso, in Italia, un movimento artistico che mosse tutte le avanguardie successive, cambiò per sempre il rapporto arte-vita, guardò esclusivamente al futuro delle arti, della vita, della scienza, dell’uomo: Il".