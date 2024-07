È stata solo fortuna | Sinner la frase spiazzante a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) A un certo punto del duello che lo vedeva opposto al muscolare americano Ben Shelton, Jannikha esagerato. Non più in linea sulla palla, ha tentato l'impossibile e ovviamente, essendo, l'impossibile è diventato possibile: ha colpito la pallina infilando la racchetta sotto le gambe e ha conquistato con questo tweener intriso nella magia, un punto che ha fatto alzare in piedi l'intero Centre Court di. È stato il colpo copertina di un match che ha portato Jannik ai quarti di finale dello slam sull'erba. Nel box del rosso di Sesto Pusteria sono scattati tutti e gli amanti del gossip hanno notato anche un'estasiata Anna Kalinskaya, la dolce metà del nostro amabile rosso di Sesto Pusteria, mangiarselo con gli occhi a quella prodezza.