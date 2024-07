Dopo le elezioni in Francia e in Europa l’Ue in crisi potrebbe implodere?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel giorno del ribaltone elettorale ine a un mese dal voto Ue, dall’esito chiaro, il destino economico ed ecologico del Vecchio Continente è in bilico. Le sfide economiche, dalla gestione del debito pubblico al finanziamento della transizione energetica, pongono questioni fondamentali per il futuro della zona euro. Laal voto nel secondo turno delle legislative ha ribaltato gli esiti del primo turno, e questesono finite nelle mani dell’alleanza di sinistra che appena due settimane fa sembrava spacciata. La deriva nazionalista e xenofoba del Front National di Marine Le Pen è stata messa da parte, ma verrebbe da chiedersi per quanto. A Bruxelles, con uno schieramento scettico sul cambiamento climatico e la crescente riluttanza dei partiti maggioritari verso il Green Deal, il percorso dell’verso la sostenibilità e la competitività globale è più che mai incerto.