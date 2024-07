Colpo di scena Immobile accordo a sorpresa | è bianconero

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ciropuò lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato:, l’attaccante può diventareAddio alla Lazio. Ciropotrebbe cambiare maglia ain questa finestra di calciomercato. L’attaccante è reduce da una stagione non esaltante, con appena sette gol in campionato e tante critiche ricevute. Una stagione che gli è costato il posto in Nazionale, con Spalletti che ha preferito portare Scamacca e Retegui (non con ottimi risultati c’è da aggiungere) agli Europei, lasciando da parte il bomber italiano più prolifico degli ultimi anni. Ora per il 34enne di Torre Annunziata potrebbe esserci un altro addio: quello alla Serie A. La Lazio potrebbe essere costretta a cercare un altro attaccante da mettere al centro del progetto di Marco Baroni, presentato oggi come nuovo tecnico della formazione biancoceleste.