Chicago Fire | i fan rivelano quali sono i personaggi di cui più desiderano il ritorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) I fan di Oneabituati ai cambiamenti di casting, ma non c’è dubbio che la stagione 12 disia stata di gran lunga una delle più tumultuose nella storia dello show. Fin dall’inizio della stagione, abbiamo iniziato a vedere scossoni nel cast con l’uscita di scena di Alberto Rosende nel ruolo di Gallo e la sua uscita di scena è stata la prima delle tante che la stagione ci ha riservato. Naturalmente, le uscite di scena di Rosende, Kara Killmer, Rome Flynn e Eamonn Walkersolo le ultime di una lunga lista di partenze dal cast cheha subito nel corso degli anni. Nel corso delle 12 stagioni dello show, abbiamo visto moltiamati uscire di scena in diversi modi. Alcunimorti in modo prematuro e scioccante, mentre altri hanno avuto il loro lieto fine al di fuori delle mura della 51.