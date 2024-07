Chi sono i Democratici di Capitol Hill che non vogliono più Biden | La sua età è un problema

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) La base di sostegno del Presidentetra i principalidiha iniziato a sgretolarsi domenica, quando una mezza dozzina di membri di spicco della Camera ha detto privatamente ai colleghi che dovrebbe ritirarsi dalla corsa presidenziale tra le crescenti preoccupazioni sulla sua età e sulla sua capacità di vincere la rielezione. Lo scrive oggi il New York Times con un articolo dal titolo emblematico “I principalidella Camera dicono in privato chedeve andarsene, mentre gli alleati insistono che deve fare di più”, che sottolinea come: “Durante una riunione privata virtuale, idella Camera – tutti membri anziani di potenti commissioni – hanno discusso su come usare la loro influenza collettiva per convincereche aveva poche possibilità di sconfiggere l’ex Presidente Donald J.