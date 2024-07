Calciomercato Serie A | il Bologna pensa a Hummel il Como non molla Varane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Milano, 7 luglio 2024 - Grande interesse in difesa in questa domenica di. Le principali squadre diA puntano a rinforzare i propri pacchetti arretrati, con le big in prima fila. Una su tutte è il Napoli che ha sistemato gli ultimi dettagli per Alessandro Buongiorno e il giocatore tra lunedì e martedì svolgerà le visite mediche, stesso destino per Leonardo Spinazzola che ha firmato per due stagione e martedì sarà a Castel Volturno. Attivo anche ilche deve trovare un sostituto di Riccardo Calafiori, con l'azzurro che è sempre più vicino all'Arsenal per circa 50 milioni. Il nome caldo delle ultime ore sarebbe quello di Matss, la bandiera del Borussia Dortmund al momento è svincolata. Il tedesco, trentaseienne, garantirebbe quella esperienza necessaria per manifestazioni di rilievo come la Champions League.