Calciomercato Lazio addio Immobile | la proposta dall’estero e la richiesta di Lotito

(Di lunedì 8 luglio 2024) Novità importante nelestivo della. All’orizzonte si prospetta un’uscita importante, quella di un simbolo delle ultime stagioni, il capitano Ciro. La notizia arriva nel giorno della presentazione del nuovo tecnico, Marco Baroni, che ha preso il posto di Igor Tudor. Su Ciroè piombato il Besiktas che avrebbe proposto al calciatore un contratto biennale. Offerta parecchio allettante, verso la quale il calciatore avrebbe aperto in maniera positiva.è sotto contratto con lafino al 30 giugno 2026, per altre due stagioni: per liberarlochiede un’indennizzo di 5 milioni di euro. L'articolo: lae ladiCalcioWeb. .