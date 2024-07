Autonomia Emiliano a Fanpage it | “Rompe l’unità del Paese è contro la Costituzione Mattarella dovrà intervenire”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 luglio 2024) Intervistato da.it, Michelespiega perché la Puglia sarà una delle cinque regioni a promuovere il referendum per abrogare la legge sull'differenziata. Il governatore pugliese racconta le ragioni per cui, a suo giudizio, il progetto dell'è destinata ad aumentare le diseguaglianze tra Nord e Sud dele risponde alle critiche della maggioranza al fronte che si oppone alla legge. "Far saltare la solidarietà reciproca - dice- significa che l'unità d'Italia non ha più significato. Il primo cheintervenire è il presidente della Repubblica" .