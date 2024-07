Auto finisce in acqua morti marito e moglie Poi l’annuncio del sindaco | chi erano Giuseppe e Rita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) I testimoni raccontano che la Fiat Punto ha percorso la strada bianca poi, all’improvviso, ha deviato in direzione del laghetto finendoci dentro. Alcuni pescatori che hanno assistito alla scena si sono tuffati intentato di raggiungere il mezzo, ma hanno dovuto desistere. “Lui guardava fisso in avanti, come stesse ancora guidando –spiega un testimone presente al momento della tragedia – due ragazzi hanno provato in tutti i modi a salvarli, ma non c’è stato nulla da fare”. >>“Meteo da allerta”.agli italiani per questa settimana: caldo choc, sabbia e pioggia. Le città da bollino rosso, temperature a 39 gradi È un dramma con pochi precedenti quello che si è consumato domenica a Montefano, in provincia di Macerata.