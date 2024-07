Un pic nic tra i fiori di lavanda Sapori e profumi a chilometro zero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Oggi e sabato 13 luglio porte aperte al lavandeto dell’agriturismo “La Florida” a Bondeno per il pic nic nel lavandeto. " L’estate è il periodo della– dicono gli organizzatori – e della sua massimatura, quella che sprigiona odori e colori così intensi, da farvi fa chiudere gli occhi e regalarvi un viaggio con la mente verso i maestosi campi della Provenza. E anche quest’anno abbiamo portato un pò di Francia a Ferrara così vi invitiamo, oggi e sabato 13 luglio, dalle 19,30 in poi, ad un ricco apericena rustico e originale in stile pic nic, rigorosamente con prodotti dell’orto a km 0, immersi nel nuovissimo campo didell’agriturismo la Florida, tra deliziosie delicatissimi colori, ancora più vivi all’ora del tramonto, da vivere sulle postazioni tematiche su teli o cassettine della frutta.