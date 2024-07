Un cucciolo curioso combina un guaio ma salva la famiglia | l’incredibile storia dell’incendio causato e sventato da un cane – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Un’insolita vicenda ha avuto luogo a Colorado Springs, dove unha accidentalmente provocato un incendio in casa, ma allo stesso tempo hato la suada un potenziale disastro. L’episodio è avvenuto la mattina presto del 26 giugno, quando il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Colorado Springs è stato chiamato per un incendio in un’abitazione nel blocco 1600 di Rushmore Drive. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco non hanno trovato fiamme attive, ma solo tracce di un incendio che era stato prontamente spento dal proprietario di casa. L’uomo, che ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ha raccontato ai soccorritori di essere stato svegliato da un allarme di “alta temperatura” proveniente dal suo Apple HomePod e dall’abbaiare insistente del suo