Truffa del finto carabiniere | 20enne arrestato mentre riscuoteva il denaro

(Di domenica 7 luglio 2024) Una donna residente a Osimo, nel primo pomeriggio di venerdì, ha ricevuto una telefonata con cui un sedicente maresciallo le dava notizia di un incidente in cui era rimasto coinvolto suo marito. La signora è rimasta impietrita. Al telefono le ha preannunciato che sarebbe stata contattata da un avvocato e che, per evitare la querela, avrebbe dovuto pagare alla controparte ottomila euro. A quel punto però si è insospettita. Pur mantenendo il contatto telefonico, attraverso la madre, l’osimana è riuscita a contattare i Carabinieri del comando osimano che, in brevissimo tempo, sono riusciti a organizzare un servizio di osservazione. E’ avvenuto tutto nel giro di poco, motivo grazie al quale iltore è stato individuato. Dopo aver atteso l’uomo presentatosi a casa della persona offesa per riscuotere la somma pattuita, i militari l’hanno tratto in arresto.