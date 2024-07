Troppe partite per i giocatori e per i telespettatori | ecco perché Euro 2024 sta annoiando

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024)tutti i giorni e a tutte le ore. Il nuovo format del calcio spezzatino è ormai sdoganato da diversi anni: potenza delle tv che pagano, e anche profumatamente, le istituzioni calcistiche italiane,pee e mondiali. E, in cambio, pretendono di poter trasmetterein continuazione. Legittimo, e anche giusto dal punto di vista di chi paga, ma per lo spettacolo in generale stiamo assistendo a qualcosa di atipico:annoiano un pubblico già sazio sino alla nausea di match. Da luglio a luglio senza soluzione di continuità. E così via per una nuova stagione che già per cominciare. E questo non vale solamente per i, ma anche per i. Stremati da viaggi ein continuazione, a tutte le latitudini dell’pa e del Mondo, non riescono più a performare al massimo livello.