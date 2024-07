Tragedia sulla litoranea Schianto tra auto e moto muore centauro 34enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo gli incidenti registrati nelle ultime ore e negli ultimi giorni, ancora una. A causa di unofatale traè deceduto un, Emanuele Tedesco, originario di Brindisi. Il drammatico sinistro si è verificato, intorno alle 20 di ieri sera,strada provinciale 87, che collega Otranto a Porto Badisco. Ilsi trovava in sella alla sua. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare c’è stato lo scontro tra il mezzo a due ruote guidato dalla vittima, una Yamaha R6, ed una Jeep, condotta da una donna di 45 anni di Carpignano Salentino. Il giovane sarebbe balzato dalla sella della sua, in seguito allocon l’, e sarebbe crollato rovinosamente sull’asfalto., ferita anche una donna Sul posto dellasono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso ilciclista, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto durante la corsa verso l’ospedale in codice rosso.