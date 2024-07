Sinner ai quarti a Wimbledon Shelton battuto in tre set

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI - Jannikda n.1 al mondo non perde mai. L'altoatesino vince ancora e, al torneo di, supera agli ottavi l'americano Ben6-2 6-4 7-6 approdando aidi finale, dove se la vedrà con Danil Medvedev. Il 22enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone e semifinalista un anno fa sui campi dell'All England Club, batte così la quattordicesima testa di serie in poco più di due ore di gioco. Una prova di forza quella di, che domina i primi due parziali, accusa un passaggio a vuoto nel terzo dove va sotto 0-3 prima di piazzare il controbreak e poi chiudere i conti al tie break dopo aver anche annullato quattro set-point. L'azzurro è arrivato neidi finale negli ultimi cinque Slam disputati. "Il punto del match col colpo tra le gambe? È stata fortuna, non posso dire altro".