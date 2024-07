Prima o poi ci rivedremo ? Tam-tam impazzito sulla Fagnani | addio Rai dove può passare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Nella scorsa stagione televisiva, Francescaha ottenuto un notevole successo con il suo programma trasmesso su Rai 2, Belve. Il format ha ospitato personaggi di grande rilievo, tra cui Fedez, e ha raggiunto record sia in valori assoluti che in termini di share. Nonostante la presentazione ufficiale dei palinsesti della Rai non sia ancora avvenuta, Dagospia ha anticipatoche il programma tornerà sul secondo canale dopo l'estate. Dagospia ha poi aggiunto un retroscena sorprendente: la società di produzione del programma, Freemantle, sarebbe in trattativa per portare Francescasul canale Nove nel 2025, unendosi a figure come Fabio Fazio e Amadeus, tra gli "acquisti" recenti del gruppo. Questa notizia, se confermata, rappresenterebbe un cambiamento significativo per la conduttrice e il panorama televisivo italiano.