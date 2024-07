Pallavolo | serie D femminile Ariete prime mosse fra conferme e ritorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Sempre più verde, sempre più pratese. L’ultimo allenamento dell’è l’occasione per fare il punto su un mercato che dal giorno successivo alla fine dei playoff, ma forse anche qualche giorno prima, è entrato subito nel vivo. I colloqui tra società e atlete in forza a Prato sono iniziati subito e, per alcune delle protagoniste della stagione appena conclusa, sono ancora in corso. In attesa di definire con le big, Prato si è però mossa per tempo sulle sue giovani. Il gruppo dellaD, allenato da Andrea Picchi, ha compiuto un percorso strepitoso, al pari della prima squadra, e ha lottato fino ai playoff mettendo in luce talenti importanti e cercati da società di mezza Toscana. Tra questi due giovani centrali che Nuti ha prontamente tolto dal mercato, aggregandole al gruppo della prima squadra.