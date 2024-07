Notti bianche e giovedì novesi In arrivo sconti sul canone per i negozi che partecipano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) L’obiettivo è quello di animare e rivitalizzare la città attraverso la promozione del Distretto urbano del commercio. E per far sì che i commercianti partecipino alle iniziative promosse, quali io la Notte bianca, l’amministrazione comunale ha previsto alcune misure agevolate per l’adesione alle serate in calendario nel mese di luglio. L’idea è quella di erogare contributi per il rimborso o la compensazione delpatrimoniale, ossia la somma dovuta al Comune per l’occupazione di suolo pubblico e per gli spazi pubblicitari. Gli acquisti sotto le stelle di tutti idi luglio, per le vie del centro, sono stati pensati dall’assessorato al Commercio, per promuovere le attività, creando eventi con serate a tema, come la festa spagnola l’11 luglio, musica, intrattenimento eaperti fino a tardi.