Napoli il mistero del parcheggio da 60 posti all’Arenella | è una discarica

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAspesso si invocano nuovi parcheggi, per la cronica carenza diauto. Ma un’area di sosta c’è, eppure è abbandonata, annaspando nel degrado da anni. Siamo nelvicino alla stazione metro di Montedonzelli,, pochi metri da via Pietro Castellino. Lo spazio prevedeva 60, manna dal cielo per l’area collinare. Al posto delle vetture, però, troviamo erbacce, vegetazione incolta, persino rifiuti. A denunciarne lo stato è un video di Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde alla Municipalità 5. Lui sottolinea come ciò avvenga “nel quartiere con il più alto numero di stazioni della metropolitana, ideale per attuare i concetti previsti dal piano urbano della mobilità sostenibile”. E punta il dito contro la “classe dirigente locale”, accusata di trascurare “la risoluzione dei problemi veri”, per dedicarsi a controverse questioni.