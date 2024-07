LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi tutta la notizia su oasport

13.21 Corridori che sono partiti per il tratto di trasferimento: alle 13.35 il via ufficiale. 13.19 Saranno oltre 30 chilometri sulle strade bianche e potrebbe veramente succedere di. 13.17 Oggi in programma una tappa attesissima: partenza ed arrivo a Troyes per 199 chilometri e, soprattutto, 14 tratti di sterrato. 13.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della nona tappa del Tour de France, con partenza ed arrivo a Troyes dopo 199 chilometri! Una tappa inconsueta per chiudere la prima settimana di agonismo: arriva infatti la tappa degli sterrati, in una frazione che può somigliare vagamente alla nostra Strade Bianche.