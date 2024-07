Le reazioni in Toscana alle elezioni francesi | la politica locale commenta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 – "I neofascisti sono stati fermati”: le forze di centrosinistra inno le. Una domenica 7 luglio di grande attesa, con il secondo turno delle consultazioni per il rinnovo del Parlamento. L’exploit clamoroso della sinistra ha ribaltato ogni previsione, che vedeva il Rassemblement National di Marine Le Pen saldamente in testa, anche se la maggioranza assoluta era incerta. Tutto cambiato con i numeri reali. La sinistra è al primo posto e subito il suo leader Melenchon che si dice “pronto a governare”. I risultati in diretta "La destra estrema del Fronte Nazionale di #LePen e #Bardella – scrive Dario Nardella su Twitter – è stata fermata. W la Francia che dice no ai neofascisti”.