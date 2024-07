Jasmine Paolini ai quarti a Wimbledon | Brutto vincere così sono dispiaciuta per Keys Sono rimasta lì…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)ha avuto la meglio su Madisone si è qualificata aidi finale di2024. La tennista italiana ha beneficiato del ritiro della statunitense, giunto nelle battute conclusive del terzo set: la nostra portacolori era sotto per 2-5 nel parziale decisivo, poi è riuscita a recuperare un break e l’avversaria ha chiamato un medical time-out, accusando un fastidio all’adduttore che ha portato a una fasciatura e poi a salutare l’incontro sul 5-5. L’azzurra torneràin campo per fronteggiare la vincente del derby americano tra Gauff e Navarro, con il sogno di proseguire ulteriormente la propria avventura sull’erba londinese. L’attuale numero 6 del ranking WTA virtuale, reduce dalla finale al Roland Garros, sta dimostrando tutta la propria solidità agonistica ed è ormai entrata in una nuova dimensione internazionale: al momento è indiscutibilmente tra le big del circuito, come evidenzia il quinto posto nella Race.