Il nuovo brano di Letizia Cosplay

(Di domenica 7 luglio 2024) È uscito ilcantato daLivornese (in arte), dal titolo "Vieni a sognare con noi", prodotto dalla nota dj di Lucca Veronica Niccolai (in arte Dj-V), testo di Mariagrazia Cucchi, etichetta discografica Latlantide. Ilè la sigla ufficiale del ’Campeggio Partaccia 1’ a Marina di Massa dove in queste sere d’estateintrattiene turisti e residenti facendo l’animatrice. "Ilha una ritmica molto estiva e sono pronta a far ballare e sognare grandi e piccoli – dice l’artista massese – e sta andando molto bene anche sulle piattaforme nonostante sia appena uscito. Il video ufficiale lo potete trovare su YouTube di, mentre ilsu tutte le piattaforme digitali digitando ‘Vieni a sognare con noi’".