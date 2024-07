I parchi aretini | un safari nell’inciviltà locale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 7 luglio 2024) Che ivessino in uno stato di degrado accentuato non è un mistero. Tutti, nessuno escluso, è preda di vandalismi e inciviltà, con una maleducazione di una certa parte della popolazione davvero disgustosa. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2024/07/Arezzo-Rifiuti-nei-.mp4 Grazie a una certosina documentazione video, abbiamo constatato come, nonostante vengano regolarmente svuotati i cestini e pulite le aree verdi, il dilagare della sporcizia non cessi mai. Intanto la gente, nonostante la presenza dei contenitori ove buttare lo sporco, si ostina a gettare cartacce, plastica, bottiglie e quant’altro nel verde, fottendosene alla grande. Feci umani (o se volete una bella cacata) disposte su cartoni della pizza o su buste, appoggiate sui cestini, sono la ciliegina sulla torta, che sono regolarmente prodotte da bestie umane.