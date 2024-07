Giulia Latorre la proposta di matrimonio in divisa alla collega poliziotta VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 luglio 2024)si sposa. Ladiinè avvenuta a Sulmona, dove la figlia del marò Massimiliano, che fu al centro di un caso diplomatico con l'India, ha colto l'occasione del suo giuramento come agente della polizia penitenziaria per chiederefidanzata Rosy Grano, 30 anni e agente della polizia di Stato, di sposarla. Durante il picchetto, gli agenti della penitenziaria si sono disposti in due file, tenendo in mano dei fiori al posto delle spade.ha raggiunto la compagna, raccogliendo man mano i fiori e formando un mazzo. Poi, si è ingocchiata davanti a lei. Il momento è stato immortalato con un, poi postato su TikTok. “Le ho fatto la sorpresa, c'era anche mio papà”, ha detto lapenitenziaria.