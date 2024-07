Ginnastica Artistica arrivano le convocazioni del Concorso Generale Maschile per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma – Sono state diramate leper le Olimpiadi di, da parte della Nazionale Italianadi. Nella specialità dela Squadre, gli Azzurri scelti sono Sono Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini e Nicola Bartolini. L’Italia è stata inserita nella terza ed ultima suddivisione insieme a Turchia, Svizzera e Spagna. Le gare agli anelli prenderanno il via sabato 27 luglio alla Bercy Arena (dalle 20 alle 23). La finale si svolgerà il 29 luglio dalle 17,30 alle 20,30. Foto Ferraro – FGI da coni.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.