Focene doppia tragedia per due sub sul litorale romano a poche ore di distanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Due sub di 55 e 57 anni sono morti in due episodi distinti entrambi suldi, nel comune di Fiumicino. La prima vittima del mare è stata individuata e recuperata intorno alle 10 di sabato 7 luglio quando un bagnino dalla spiaggia si è insospettito non vedendo più muoversi il pallone di segnalamento subacqueo che segnalava la presenza dell’uomo in immersione. L’assistente bagnante stava seguendo lo spostamento del pallone lontano dalla riva finché non ha notato che qualcosa non andava. Ha raggiunto quindi la zona con il pattino e ha recuperato l’uomo riportandolo a riva. Ha quindi allertato i soccorsi, Guardia costiera e 118, che hanno fatto uscire mezzi a terra e due in mare. Inutili però i tentativi di rianimazione, l’uomo era già morto probabilmente colto da un malore mentre era impegnato nell’attività subacquea in apnea.