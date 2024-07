F1 disastro Perez | Hulkenberg più punti nelle ultime 2 gare rispetto a Checo nelle ultime 6

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Nicoha realizzato piùduealla guida di una Haasa Sergiosu Red Bullsei. E’ questa l’impietosa statistica che mette in luce due cose: la Red Bull è in calo di prestazione, ma soprattutto ilè une la sua parabola discendente, iniziata lo scorso anno e interrottasi giusto per alcunea inizio stagione in tempo per prendersi il rinnovo del contratto, è senza fine. In Austria e in Gran Bretagna il tedesco della Haas ha chiuso in entrambi i casi al sesto posto, dunque bottino di 16, perinveceseila situazione è la seguente: 4a Imola, 0 a Montecarlo, 0 in Canada, 4 in Spagna, 7 in Austria, 0 in Gran Bretagna. F1,più6 SportFace.