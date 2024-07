Euro 2024 ? Inter edition | promossi e bocciati dei quarti di finale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Ididisi sono conclusi ieri, con la qualificazione dell’Olanda di Dumfries e de Vrij ai danni della Turchia di Calhanoglu. Ie idell’nel secondo turno ad eliminazione diretta. VERDETTI –entra nel vivo. Ieri si è concluso ufficialmente il secondo turno ad eliminazione diretta: ossia idi. Importanti verdetti, come le qualificazioni di Francia, Inghilterra, Spagna e Olanda e le cocenti eliminazioni di Portogallo, Svizzera, Germania e Turchia. I tedeschi possono peraltro reclamare per un clamoroso abbaglio dell’arbitro Taylor, che non ha concesso un rigore netto per fallo di mano di Cucurella nei supplementari. In semisuper sfide di grande fascino: Francia-Spagna, Inghilterra-Olanda.