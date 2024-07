Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Gauff? Nessuna top10 nel suo spicchio a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)è entrata definitivamente in una nuova dimensione agonistica: dopo aver vinto il WTA 1000 di Dubai e aver raggiunto la finale del Roland Garros, la tennista italiana si sta scatenando anche ae sta sognando a occhi aperti nel terzo Slam della stagione. La toscana ha raggiunto i quarti di finale sull’erba londinese dopo aver avuto la meglio sulla quotatissima Madison Keys e ora la numero 7 del ranking WTA (virtualmente sesta nella classifica mondiale) e ilsembra essere decisamente interessante, soprattutto dopodella statunitense Coco(numero 2 al mondo) per mano della connazionale Emma Navarro. Non ci sono più top-10 nelloche interessa la nostra portacolori.affronterà proprio Emma Navarro ai quarti di finale: si tratta di una giocatrice insidiosa e dotata di buoni colpi, ma la 23enne non aveva mai raggiunto i quarti di finale di uno Slam prima di oggi (si era fermata agli ottavi al Roland Garros e al terzo turno agli Australian Open).