Accoltellato alla pancia La lite nella notte fuori dal bar finisce con un ferito grave

(Di domenica 7 luglio 2024)di sangue in centro a Bernareggio. Latra due avventori di un locale in via Prinetti è finita con una coltellata inper uno dei contendenti, ad avere la peggio un 32enne del paese, finito in codice rosso al Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie. A ricostruire nei dettagli l’intera sequenza del diverbio degenerato, i carabinieri di Vimercate, che avrebbero già rintracciato l’aggressore, ma l’indagine non si ferma, ci sono da chiarire gli esatti contorni dell’episodio. Entrambi i protagonisti sono pregiudicati. Hanno trascorso la serata nel locale, prima che fra loro scattasse il duello verbale, gli avventori del bar hanno assistitoscena. Qualche offesa, spintoni, ma quando è spuntata la lama i rivali erano già per strada.