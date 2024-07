Wta Palermo 2024 | Qinwen Zheng ci sarà per difendere il titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Il tabellone principale dell’edizione numero 35 delLadies Open, torneo del circuito Wta in programma dal 13 al 21 luglio prossimi al Country Time Club, si arricchisce della presenza di una top10. Dopo il successo dello scorso anno,, numero 8 della classifica mondiale, tornerà in Sicilia perilconquistato in finale sull’azzurra Jasmine Paolini. “è legata al torneo e siamo felici che torni a giocare al Country – hanno detto il presidente del Circolo, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma -. Così com’era avvenuto lo scorso anno, anche questa volta è stata laa chiederci un wild card che, naturalmente, abbiamo immediatamente concesso. Il torneo, già di assoluto valore, diventa ancora più interessante grazie alla presenza di una giocatrice come lache anel 2021 ha conquistato per la prima volta l’accesso al tabellone principale di un WTA e lo scorso anno ha vinto il suo primo torneo nel circuito maggiore“.