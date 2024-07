Temptation Island la rivelazione | Nessuna coppia cacciata arriva la secca smentita

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Temptation Island: è stata squalificata da Temptation Island? La produzione rompe il silenzio dopo le voci delle scorse settimane Come sono andate le cose a Temptation Island? Il dubbio continua a tenere il pubblico della trasmissione con il fiato sospeso dopo che si è vociferato di una ipotetica squalifica per via di comportamento scorretti, Fanpage ha chiarito le cose, smentendo le voci circolate nello specifico su Alex e Vittoria, che sembrava la coppia finita sul banco degli inputati e quindi squalificati: "Secondo quanto apprende Fanpage.it, nulla di quanto contenuto all'interno di questa fantasiosa ricostruzione – ormai dilagante soprattutto sui social dedicati ai giovanissimi come TikTok – corrisponde al vero". LEGGI ANCHE: Temptation Island, Christian e Ludovica si sono lasciati dopo il programma? La coppia Alex e Vittoria dunque hanno portato a termine il loro viaggio nei sentimenti: "Esattamente come per tutte le altre coppie protagoniste dell'edizione 2024 di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, Alex e Vittoria hanno completato il proprio percorso in trasmissione secondo la tabella di marcia prevista".