Ritorno di fiamma tra Fedez e Chiara ne sono certi due personaggi famosi

(Di sabato 6 luglio 2024) Per l’ultima puntata della settimana di Estate in Diretta, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini sioccupati diFerragni, dell’uscita di lei con Tony Effe e Andrea Bisciotti e di quella di lui con Taylor Mega. In studio a commentare i presunti nuovi flirt dei Ferragnez c’erano Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Gigi Marzullo, Arianna David e Stefania Orlando. L’ex gieffina e conduttrice è stata la prima a commentare ed ha previsto unditradiper i Ferragnez, neconvinti Stefania Orlando ed Enzo Paolo Turchi. Stefania Orlando ha dito che per lei i Ferragnez torneranno insieme: “Qui c’è qualcosa di strano. Posso dire che secondo me questi due si stuzzicano un po’ troppo? Citroppi video.