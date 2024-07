Quei Leoni in marmo voluti dagli Asburgo a guardia della città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Il ponte di via Aliprandi non è il solo a gettare le sue radici nella storia, a Monza. Quando si pensa ai ponti che popolano la, non può non venire subito in mente forse il più simbolico: il ponte dei. Si tratta del più antico ponte di Monza sul Lambro (quello di via Aliprandi è sul Lambretto), di cui ancora sono visibili le antiche arcate romane attraverso una lastra di vetro. L’infrastruttura sorge infatti in corrispondenza del più vecchio Ponte d’Arena, di epoca romana, che venne costruito in occasionerisistemazionevia militare per Lecco e per il Tirolo, che comportò il totale riassetto urbanisticozona compresa fra l’Arengario e il Lambro. Il precedente Ponte d’Arena, lungo quasi il triplo con le sue sette arcate, metteva infatti in collegamento trasversalmente le due rive del fiume, garantendo l’accesso allaattraverso la Torre di Teodolinda.