Montemesola in arrivo un grande parcheggio e un asilo nido individuati i fondi

(Di sabato 6 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNello scorso Consiglio Comunale, tenutosi martedì 25 Giugno, tra i vari punti all’ordine del giorno c’era l’approvazione della modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP) con la quale sono state inserite due nuove opere: la realizzazione dela servizio del palazzetto dello sport e la realizzazione di un. Per la realizzazione del, si attende che il Comitato per i Giochi del Mediterraneo valuti e approvi la richiesta e la finanzi. Qualora il Comitato dovesse dare parere favorevole, riusciremmo a dare un aspetto più organico e definito all’intera area ponendo le condizioni per la fruizione dell’impianto con maggiore sicurezza e con minori disagi rispetto alla situazione attuale.