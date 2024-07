Martino Midali contro la violenza sulle donne con Wall of Dolls

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 6 luglio 2024)rinnova ancora una volta il suo potente messaggio per combattere lae la discriminazionelee per farlo sceglie di supportare “of”, la simbolica installazione di via de Amicis 2 a Milano arrivata al suo decimo anniversario. In occasione, infatti, della rigenerazione del muro delle bambole, inaugurato il 21 giugno 2014 su iniziativa di Jo Squillo e diventato una Onlus nel 2019 presieduta da Francesca Carollo- il brand dello stilista milanese ha appeso due nuove creazioni che, idealmente, rappresentano l’identità di un progetto inclusivo e di integrazione dove fondamentale è l’apporto di tutti.in occasione del progettoofha ideato infatti due bambole speciali. Due maxi t-shirt, una totalmente rossa così come rossi sono i dettagli che richiamano il colore simbolo della lottalafemminile, accanto all’altra a macro righe e in jersey, materiale feticcio del brand, sono indossate dalle bambole diappese alof