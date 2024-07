LIVE Musetti-Comesana Wimbledon 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

15-30 Scappa via il dritto in uscita daldi. 15-15, dritto ed ottima stop volley di rovescio del sudamericano. 0-15 Stupenda accelerazione di dritto lungolinea del. 1-0 Game. Con un'altra gran prima Lorenzo tiene la battuta. 40-0 Prima esterna vincente del toscano. 30-0e dritto molto ben giocato dal. 15-0 Non passa il rovescio in back dell'argentino. PRIMO SET 16:24 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all'incontro conal. 16:23 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Lorenzoe l'argentino Francisco