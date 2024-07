Le sneaker preferite da Mark Zuckerberg costano poco più di 100 euro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 6 luglio 2024)non è propriamente un'icona della moda. Potresti non essere d'accordo, ma gli amministratori delegati della Silicon Valley non si distinguono per le loro mise memorabili. Elon Musk, Marc Benioff e Tim Cook si presentano raramente in giacca e cravatta agli eventi ufficiali e nelle situazioni più quotidiane adottano un look minimalista. In realtà, in alcune occasioni si potrebbe addirittura dire che non siano proprio capaci di trovare il giusto abbinamento tra i capi presenti nel loro guardaroba. D'altra parte, la vita di questi miliardari non dipende dall'estetica e lo stessoha dichiarato che non gli piace pensare troppo a cosa indossare, per cui sceglie sempre gli stessi capi di base. Inoltre, da anni i ruoli stanno cambiando: i ricchi indossano sempre meno abiti vistosi e preferiscono negare o nascondere le loro grandi fortune dietro un'immagine modesta e non distintiva.