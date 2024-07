La Zenith sogna la serie D Il ripescaggio è più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) CALCIO Il sogno sembra sempre piùa diventare realtà. LaPrato si è recata direttamente a Roma, alla sede capitolina della Lega Nazionale Dilettanti, per depositare la domanda diinD. Buone sensazioni per i vertici dirigenziali bluamaranto, di ritorno da questa trasferta dove quasi certamente per primi hanno provveduto a presentare la documentazione necessaria per il possibile. La domanda a un primo controllo della Lega Nazionale Dilettanti è parsa completa e idonea. A questo punto resta solo da attendere il 12 luglio, giorno di scadenza per le iscrizioni al prossimo campionato diD da parte delle 167 squadre aventi diritto, e poi verificare eventuali ripescaggi. Per il momento si conosce la rinuncia da parte del Montebelluna, ma ci sono altre formazioni, dal Ragusa alla Fermana, passando per Olbia, Chieti, Terracina e Alessandria, che paiono precarie o in situazione critica.