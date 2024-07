Italia-Usa in tv | programma orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Il, l’e come vedere in-Usa, sfida valida come finale deiU17di. Un ultimo step. Questo manca ai ragazzi allenati da coach Mangone, che in semifinale hanno dominato i padroni di casa della Turchia dopo un cammino che era iniziato male nella fase a gironi, ma che ha visto l’invertire completamente la rotta. Di fronte la compagine statunitense che nel penultimo atto addirittura ha sconfito con il punteggio di 145-65 la Nuova Zelanda e che ha umiliato qualsiasi avversario in questi giorni di torneo. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 7 luglio. Di seguito, le informazioni per seguire in-Usa, valida per iU17di. TABELLONE e ACCOPPIAMENTI RISULTATI E CLASSIFICHE STREAMING E TV – La partita sarà trasmessa instreaming gratuitamente sul canale YouTube della FIBA, raggiungibile tramite il seguente link.