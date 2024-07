Investita e uccisa il fratello di Lucia | Ti giuro che ti farò giustizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa notte scorsa, la piccola comunità di Camposano, in provincia di Napoli, è stata scossa da una tragedia che ha lasciato tutti nello sgomento e nel dolore.Passariello, una giovane donna di 27 anni, è statada un’automobile guidata da un uomo che, secondo le prime indagini, aveva assunto alcol., una giovane madre, lascia una bimba di soli sette anni e un marito, oltre a un’intera famiglia che ora piange la sua scomparsa. Tra i più colpiti, ilPasquale, che ha condiviso sui social un messaggio straziante: “Dio porta con sé sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere un pezzo di me è andato via con te sorellina mia mi mancherai e tiche tise a ben poco serve.