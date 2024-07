In aula vince la movida | Ok ai balli in spiaggia ‘Bocciati’ i residenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Ferrara, 6 luglio 2024 – Il Consiglio di Stato non spegne l’estate dei lidi. Il pronunciamento dei giudici amministrativi di secondo grado boccia l’istanza con cui una pensionata aveva cercato di stoppare la musica a mezzanotte, impugnando il regolamento comunale che, al contrario, la autorizza fino alle due. Già il Tar, in sede cautelare, aveva respinto l’istanza. Il Consiglio di Stato, con il verdetto depositato ieri, non ha cambiato le carte in tavola, rigettando l’impugnazione e non concedendo la sospensiva richiesta. Il verdetto dei giudici romani è arrivato a 24 ore dalla discussione di giovedì. Poche righe con le quali il Consiglio di Stato nega che ci siano i presupposti per i provvedimenti cautelari, rimandando l’approfondimento di ogni altra questione alla fase di merito.