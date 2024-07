Gli indesiderabili la recensione | Ladj Ly e un cinema che prende finalmente posizione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 6 luglio 2024) Arrabbiato, nervoso e con un'esagerazione significativa, Gliè la presa didi un certod'oltralpe che guarda con estrema (e giustificata) criticità alla politica francese. Aldall'11 luglio. C'è un calcolo preciso anche nell'esagerazione narrativa e scenografica, funzionale ad alzare la posta in gioco di un film che raccoglie l'eredità de I miserabili, con cuiLy aveva esordito nel 2019. Quest'opera seconda, se vogliamo, è ancora più arrabbiata, più stringente, più politica. Lo è nel ragionamento del regista, che riflette sul crollo dell'Europa (che è sotto gli occhi di tutti, malgrado venga ripetuto il contrario), e lo è negli eccessi narrativi, che si avviluppano in un finale emblematico, come se fosse un Titanic che affonda.