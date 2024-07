Fiorentina 31 convocati per il raduno | assenti Kean e i nazionali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Lasi ritroverà inlunedì 8 luglio, agli ordini del nuovo allenatore Raffaele Palladino. La società toscana ha diramato una lista composta da 31 calciatori chiamati in causa per l’inizio della preparazione alla stagione 2024/2025, con tante ambizioni e un nuovo ciclo dopo l’era Italiano. I viola disputeranno tre competizioni, ossia la Serie A, la Coppa Italia e la Conference League, con la speranza di far bene nelle prime due e di arrivare fino in fondo in Europa. Di seguito la lista deidellaper il, con Nico Gonzalez, Martinez Quarta, Nikola Milenkovic e Antonin Barakper gli impegni con la Nazionale, mentre Moisein attesa delle visite mediche.– RITIRO 8 LUGLIO Amatucci, Baroncelli, Bianco, Biraghi, Brekalo, Caprini, Christensen, Comuzzo, Dodò, Dalle Mura, Distefano, Fortini, Ikoné, Infantino, Kayode, Kouadio, Kouamé, Krastev, Leonardelli, Lucchesi, Mandragora, Martinelli, Munteanu, Nzola, Parisi, Pierozzi, Ranieri, Rubino, Sabiri, Sottil, Terracciano.