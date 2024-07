Chi è Massimo Palma il fidanzato di Cristina D’Avena?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 6 luglio 2024) Partiamo da una premessa doverosa:non ha età. E quindi il fatto che abbia soffiato su 60 candeline non cambia di una virgola il fascino di una cantante che dà sempre la percezione di essere un folletto. Inscalfibile dall’età. Eppure,è una donna come tutte, innamorata del suo lavoro e anche del misterioso compagno. Sempre molto restia a parlare della sua vita privata,si è comunque sbottonata sul suosia durante una puntata di Verissimo, le storie di qualche anno fa che chiacchierando con Francesca Fialdini in A ruota libera. Consarebbe stato amore a prima vista. Il loro incontro è stato favorito da amici comuni, ma Cupido ha scoccato la freccia in men che non si dica.