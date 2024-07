chi è Giusy Virelli la manager RCS Sport che l' ha organizzato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 luglio 2024) «Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo; se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna». Lo ha sottolineato una volta la premier britannica Margaret Thatcher. Non bisogna certo scomodare la ex Lady di ferro per imitarne la tempra. Ma un po’ di sangue freddo ci vuole sempre quando si tratta di tenere tutto sotto controllo. La sua eredità insegna. Sì, perché c’è una donna dietro all’organizzazione del Giro d’Italia Women, il primo targato RCS (con il supporto della Federazione Ciclistica Italiana), quest’anno alla sua 35esima edizione. Bocconiana di formazione, 39 anni, di cui gli ultimi quattordici nella serie A del mondo delle due ruote,è la Projectdella manifestazione, praticamente l’eminenza grigia, il cervello che ha supervisionato tutto l’evento: il percorso, le tappe, i rapporti con le istituzioni, la logistica, l’intero evento in pratica.